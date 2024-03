’Rimini for Gaza’ torna in piazza per la Palestina

Di nuovo in piazza per la Palestina. Dopo il flashmob di sabato al Teatro Galli, quando al termine dello spettacolo Frankenstein (a love story) hanno srotolato dal loggione una grande bandiera della Palestina, gli attivi di ’Rimini for Gaza’ tornano a manifestare. Oggi si terrà un nuovo presidio – l’ennesimo – in piazza Cavour. La manifestazione, che partirà alle 19, è stata organizzata da ’Rimini for Gaza’ in concomitanza con il consiglio comunale di oggi. "Abbiamo inviato al Comune – spiegano gli attivisti – le oltre 950 firme raccolte nell’ultimo mese di attività a sostegno del popolo palestinese. L’intento è far sì che la giunta, il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla pace Francesca Mattei si esprimano in maniera coraggiosa e chiara contro quanto sta accadendo a Gaza". Dopo quella di oggi si terranno altre due manifestazioni per la Palestina, sempre in piazza Cavour: una domani, del gruppo ’Non una di meno’, un’altra venerdì di ’Rimini for Gaza’.