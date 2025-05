"Rimini nord non è abbandonata". Oltre 500 milioni di investimenti

Viserba sogna l’indipendenza e contesta "di essere poco considerata da chi amministra", ha sentenziato Gabriele Bernardi, promotore del nuovo comitato costituito per chiedere un referendum che porti all’indipendenza di Rimini nord. "Non lo ritengo un allarme rosso - ribatte il sindaco Jamil Sadegholvaad -, non per superficialità o peggio disinteresse. Tutte le iniziative stimolanti devono essere guardate e pesate con la giusta attenzione". Tuttavia "mi permetto di dire a Gabriele di informarsi meglio. Ecco qualche cifra dettagliata riguardo agli interventi finanziati dal Comune di Rimini negli ultimi 25 anni, terminati e in corso, che gravitano sull’area in questione: Nuova Fiera, 250 milioni di euro; Psbo (parte Nord) 55 milioni; Parco del Mare, 23 milioni; riqualificazione via Verenin Grazia, 4 milioni; nuova piscina e annesso parco, 14 milioni; tratta Metromare stazione/Fiera di Rimini, 60 milioni; nuova Casa della salute, 10 milioni; ampliamento IEG con nuova Arena per ospitare concerti e eventi indoor, 80 milioni; asilo e scuola ‘Fai Bene’, 13 milioni. Andrebbero aggiunti almeno altri 7,5 milioni di euro di lavori vari (sfondamento via Diredaua e vie Torre Pedrera); magari la nuova Circonvallazione di Santa Giustina, per altri 15 milioni; l’investimento sulla ZTL del parco del Mare Nord. Il totale si fa da solo, con una semplice addizione. Passiamo i 500 milioni di euro". quanto basta al sindaco per dire che Rimini nord non è affatto abbandonata. Ma il sindaco ci dà un ulteriore elemento su cui riflettere. "Se al termine del mio mandato da sindaco (tra due o sette anni, questo lo decideranno i riminesi naturalmente) tutti gli interventi per Viserba, per la zona nord e in generale per Rimini saranno completati, la città potrà giudicare fatti alla mano, esprimendo il proprio insindacabile giudizio". A Viserba, e non solo, sanno già chi sarà il prossimo candidato sindaco nel 2027.

Andrea Oliva