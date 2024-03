Rimini senza scampo. L’Arzignano ne fa cinque

Nel giorno in cui la San Marino Academy ha osservato il proprio turno di riposo, l’Under 17 di serie C del Rimini ha lasciato tutto sul campo dell’Arzignano Valchiampo. Una sconfitta senza troppo diritto di replica per i biancorossi che si sono lasciati superare cinque volte dai veneti. Un solo gol realizzato dai biancorossi: quello messo a segno da Blasi. I biancorossi restano, così, fermi all’ultimo posto in classifica con undici punti messi insieme nelle ventiquattro gare sin qui disputate. Uno in più rispetto ai vicini di casa dell’Academy che domenica sono rimasti a completo riposo, come da calendario. Rimini: Di Ghionno, Gambini, Drudi, Lepri (25’ st Romualdi), Bizzarri, Fiordalisi, Imola (10’ st Petrini), Aruta, Blasi, Conti, Brolli (25’ st Padroni). A disp.: Costantini. All.: Pieri.

Under 17 Serie C. Girone B (24ª giornata): Triestina-Padova 5-2, Arzignano Valchiampo-Rimini 5-1, Cesena-Trento 4-0, Mantova-Spal 2-1, Virtus Verona-Vicenza 0-1, Albinoleffe-Legnago 1-0, Fiorenzuola-Lumezzane 0-3. E’ rimasa a riposo la San Marino Academy.

Classifica: Spal 58; Vicenza 56; Cesena 52; Albinoleffe 44; Mantova 38; Virtus Verona 33; Padova 29; Fiorenzuola 28; Lumezzane 27; Trento 23; Triestina 22; Legnago 20; Arzignano Valchiampo 17; San Marino Academy 12; Rimini 11.