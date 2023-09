‘Rina’ prende il volo per seguire Fellini a Parigi

Rina si è messa in viaggio. La rinocerontessa d’oro del Fellini Museum è partita alla volta del palazzo della Fondation Jérôme Seydoux-Pathé di Parigi. E’ qui che Rina seguirà le orme del Maestro in occasione della mostra ’Fellini: Maestro!‘.

Dopo un paio di anni di riposo nei giardini del Grand Hotel, la Rina, così è stata ribattezzata da chi l’ha seguita nei suoi viaggi. In passato Rina è partita alla volta del Lido di Venezia, alla Festa del cinema di Roma. La rinocerontessa rimane una ambasciatrice importante per il Fellini Museum nonché indimenticabile protagonista de E la nave va del Maestro.

I suoi 180 chilogrammi di polistirolo e resina, entreranno in uno dei santuari mondiali della settima arte. Il palazzo della Fondation Jérôme Seydoux-Pathé di Parigi progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2014. Dal 5 ottobre al 27 gennaio la sede della Fondazione ospiterà la mostra su Fellini. Un momento prezioso per visitare un’esposizione di fotografie, manifesti, documenti d’archivio, disegni, costumi provenienti da alcune tra le principali istituzioni pubbliche e collezioni private. Oltre a Rina, il Fellini Museum sarà presente con tre caricature del fondo Bassetti disegnate con gessetti colorati da Fellini nel 1937 per il cinema Fulgor e lo schizzo a matita e pennarello dell’uccello amoroso per il film Casanova datato 1975.

"Portare il proprio simbolo in uno dei templi del cinema - dice il Sindaco Jamil Sadegholvaad - è per il Fellini Museum insieme un riconoscimento e un’opportunità. Significa entrare nel circuito delle grandi istituzioni che nel mondo si dedicano alla diffusione, allo studio, alla conservazione del patrimonio cinematografico; significa essere diventati, a solo due anni dalla sua inaugurazione, un partner da coinvolgere quando si organizzano eventi di richiamo internazionale sull’opera del Maestro".