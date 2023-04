Rivabella, sì al maxi bagno con giardino vista mare

Il via libera è arrivato. Il gruppo del Club del sole potrà procedere con i lavori per riqualificare la spiaggia all’altezza del camping che ha acquistato e riqualificato a Rivabella. Si tratta delgi stabilimenti che vanno dall’11 al 16 sul lungomare di via Toscanelli. Lo scorso mercoledì si è chiusa la conferenza dei servizi (con tutti gli enti competenti) che ha autorizzato formalmente la realizzazione del progetto di ricostruzione e riqualificazione che interesserà le spiagge antistanti il Rimini Family Camping Village.

Si tratta del progetto del Club del Sole che prevede la creazione di un moderno maxi stabilimento balneare integrato, con tre strutture principali. Nasceranno due blocchi dedicati ai diversi servizi per i clienti, tra cui anche il ristorante, bar e chioschi per incontrare le varie necessità della clientela. Le strutture saranno realizzate tutte utilizzando gli stessi materiali, con prevalenza di legno e la scelta di colori caldi. Il progetto di Rivabella comprende anche la realizzazione di un’importante area verde che si estenderà tra gli spazi per i clienti e gli ombrelloni, creando un filtro tra le due fasce. L’idea è quella di riportano la spiaggia riminese alle origini, quando ancora c’erano il verde e le dune. Tutti i percorsi pedonali verranno realizzati in legno, dall’accesso alla spiaggia, fino alle passerelle che conducono a riva. Elementi che saranno coordinati con le opere del lungomare di Rimini nord. I lavori di riqualificazione si completeranno prima dell’avvio della stagione balneare.