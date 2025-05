Rogo nella notte, distrutta l’auto di Barzan: "Atto frutto della campagna d’odio contro di me"

Un boato, poi il rogo. L’incendio, intorno alle due della notte tra lunedì e martedì, in via Diaz, a Riccione, ha distrutto la Bmw di proprietà di Davide Barzan. È stato proprio il consulente di Manuela Bianchi, volto noto nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli, ad accorgersi per primo di ciò che stava accadendo. "È stato il cane a svegliarmi - ha spiegato Barzan -. Io e la mia compagna ci siamo affacciati al balcone e abbiamo assistito allo scoppio, forse di uno pneumatico, e al divampare delle fiamme". Fiamme che velocemente hanno avvolto il veicolo, i cassonetti nelle vicinanze e un’ auto parcheggiata accanto. "Ringrazio i soccorsi e forze dell’ordine. In attesa che le indagini facciano il loro corso – ha detto Barzan – non escludo che possa trattarsi di una degenerazione frutto di una campagna d’odio contro di me".