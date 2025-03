Roulotte a fuoco in zona industriale. Indagini in corso

Dalla scintilla alla vampata e il rogo che ieri mattina, intorno alle 9.50 ha completamente avvolto e distrutto una roulotte abbandonata da tempo nella zona industriale di San Giovanni in Marignano. Lì dove il veicolo, infatti, è risultato essere abbandonato da tempo le fiamme si sono generate per cause ancora in via di accertamento, anche se non è esclusa la matrice dolosa. Mentre sull’accaduto indagano i carabinieri, ieri l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto con una autobotte da Rimini e la squadra del distaccamento di Cattolica. Le fiamme sarebbero state alimentate anche dalla presenza di una bombola Gpl per l’alimentazione. Nel giro di un paio d’ore l’incendio è stato poi domato e la zona assicurata.