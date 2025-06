Rtv, un unico canale e nuovo look. Ventura e Giacobbo nel palinsesto

Tutta la programmazione disponibile su un unico canale, un nuovo logo, ma anche nuovi format. Senza dimenticare, aspetto decisamente non secondario, nuovi posti di lavoro. Alle porte dell’estate non mancano le novità in casa San Marino Rtv. A partire da un unico numero sul telecomando per sintonizzarsi sulla tv di Stato: il 550. Tutta la programmazione sarà disponibile sullo stesso canale sia sul digitale terrestre che su Sky e TivùSat. Domani il via alle trasmissioni. "Non è stato facile ottenere una numerazione diversa e un numero che fosse libero – spiega il direttore generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio – Ci siamo riusciti in 10 giorni, non è stata un’operazione semplice". Poi il cambio di look. Nuovi loghi, in una doppia declinazione bianca e blu. "Per riportare un senso di appartenenza, senza dimenticare il desiderio di rinnovarsi. Il blu Rai del logo precedente appartiene a un’altra azienda e a un altro Paese", spiega Sergio, che annuncia una data da segnare sul calendario: il 6 ottobre.

Sarà una giornata dedicati alle storie, ai format e ai personaggi. Ventiquattro ore di diretta dai nuovi studi. " Il punto di forza saranno le telecamere remote dotate di intelligenza artificiale. Questo porterà a un alleggerimento dei costi produttivi per ognuno dei tanti programmi che si realizzeranno in house – dice il dg – Ci sarà anche uno studio per i corrispondenti da Roma, che saranno ospitati gratuitamente a Montecitorio". Un nuovo logo, più studi, ma anche più giornalisti e tecnici. Dall’1 luglio saranno pubblicati i requisiti di selezione per individuare personale giornalistico e figure tecniche con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Bando aperto fino al 30 settembre, assunzioni al via da gennaio. Non è finita qui: la programmazione. In Repubblica sale Simona Ventura insieme al marito e giornalista Giovanni Terzi con La Terrazza Dolce Vita, che torna per il sesto anno. Il primo con San Marino Tv come media partner dell’evento, in programma dal 30 luglio al 10 agosto nei giardini del Grand Hotel di Rimini. "Quest’anno daremo molto spazio al rapporto tra genitori e figli" anticipa Ventura. Da novembre arriva la miniserie in 5 episodi Titano. Il segreto della libertà di Roberto Giacobbo. Che accompagna il pubblico in un viaggio sul Monte Titano, tra storia, misteri e scelte coraggiose. In cinque episodi. A febbraio 2026 debutterà Capolavori nascosti, le collezioni d’arte delle famiglie italiane: un racconto in dieci puntate attraverso gallerie private, insieme a collezionisti e amanti della bellezza. E la prossima edizione dell’Eurovision? "San Marino ci sarà solo col rispetto per i piccoli Stati", è più che chiaro il direttore generale.