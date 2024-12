Rubò al ristorante Nettuno: condannato a 4 anni

È infine arrivata una condanna a 4 anni e 5 mesi per il ladro che lo scorso febbraio era stato arrestato dalla polizia di Stato dopo avere ripulito il ristorante ’Nettuno’ di piazzale Kennedy. L’uomo, un marocchino di 35 anni, era stato fermato alle 5.30 circa della notte, quando il malvivente si era introdotto nel locale passando attraverso una delle porte di emergenza laterali dopo averla forzata. La sua irruzione tuttavia aveva fatto entrare in funzione l’allarme collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Vigilar.

In quella circostanza, gli operatori attraverso il sistema di videosorveglianza avevano così visto il ladro rovistare nel registratore di cassa del Nettuno alla ricerca di denaro. Immediatamente era scattata la segnalazione alla questura, con l’arrivo sul posto di una pattuglia delle Volanti. Fu allora che, trovandosi a tu per tu con le forze dell’ordine all’uscita del locale, il ladro aveva cercato di tagliare la corda con il bottino, lanciandosi di corsa fuori dalla porta per far perdere le proprie tracce in spiaggia. Nel giro di pochi minuti tuttavia gli agenti della polizia di Stato erano riusciti a raggiungerlo. Sarebbe stato in questa circostanza che ne sarebbe nata una colluttazione nel corso della quale il malvivente era arrivato anche a colpire con calci e pugni un poliziotto, ferendolo nel tentativo di farla franca.

Una volta immobilizzato però, gli agenti erano riusciti a trovargli ancora indosso il bottino trafugato dalla cassa del ristorante. Per questo l’uomo era stato arrestato e trasferito in carcere, dove ancora si trova e dove resterà ancora a lungo dopo che appunto ieri per lui, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini, è arrivata la condanna a 4 anni e 5 mesi in rito abbreviato davanti al gup (pm Daniele Paci).