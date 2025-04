Sammarinese travolta mentre cammina sulla Consolare

È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Bufalini una donna di 72 anni di San Marino investita ieri sulla Consolare. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.20 all’altezza del bowling Seventies: la donna camminava sul ciglio della strada insieme al marito quando un furgoncino Fiat Scudo, condotto da una donna e diretto verso San Marino, li ha travolti. Ad avere la peggio è stata la 72enne, colpita in pieno e scaraventata a terra, mentre il marito ha riportato solo lievi escoriazioni. L’automobilista si è fermata subito e ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso, che ha trasportato la donna a Cesena in gravi condizioni. Ancora da chiarire il motivo per cui la coppia stesse percorrendo a piedi quel tratto di strada.