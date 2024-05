Sana cultura sportiva da Riccione a Roma

Il riccionese Fabrizio Serafini, direttore tecnico del Tennis Club di Riccione, ha portato a Roma il progetto "Sana cultura sportiva" per la Fitp (Federazione italiana tennis e padel), in occasione degli Internazionali di tennis, in corso fino al 19 maggio. Le lezioni sono rivolte ai nuovi 120 futuri maestri nazionali di tutta Italia. "E’ importante sottolineare che gli allievi sono persone prima che atleti – commenta Serafini – e che a prescindere dai loro risultati, desiderano essere considerati per quello che sono e non per ciò che ottengono dalle loro prestazioni, evitando così fanatismi ed esasperazioni".