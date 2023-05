Santarcangelo, scritte contro la polizia locale

Santarcangelo 1 maggio 2023 - Ennesimo atto vandalico contro l'amministrazione a Santarcangelo. Questa notte in via Pascoli ignoti hanno realizzato scritte gravemente offensive contro il corpo della polizia locale e contro il suo comandante Fabio Cenni. Tra i primi a condannare il grave gesto Marco Fiori, capogruppo della Lega: "Profondo disprezzo e grande sdegno per questo atto, compiuto per di più su una celletta votiva". Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Purtroppo non è il primo vandalismo di questo genere a Santarcangelo. Negli ultimi mesi sono state parecchie le scritte vandaliche anche contro la sindaca Alice Parma e vari assessori.