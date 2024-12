Saranno piantati 140 alberi in parchi e giardini pubblici

Approvato il potenziamento del patrimonio arboreo e la riqualificazione delle aree verdi nei parchi e nei giardini di Riccione. L’intervento da 220mila euro interessa la piantumazione di 141 alberi, quasi tutti ad alto e medio fusto, destinati a rimpiazzare la metà dei 394 abbattuti, perché ammalati o pericolanti, come emerso dalla mappatura di tutte le piante che si trovano in aree pubbliche. Altri soldi erano già stati stanziati per piantumare ulteriori 110 alberi. Le piante verranno messe a dimora dalla Geat in primavera e in autunno. Come anticipa Christian Andruccioli, assessore all’Ambiente, con questo secondo finanziamento "verranno piantati 53 grandi alberi, soprattutto platani, olmi, pini e querce, 77 di seconda grandezza e 11 di terza. Troveranno spazio nei viali Berlinguer, Ariosto, Diaz, Giordano Bruno, Bufalini, Castrocaro, Carpi, Cattolica e Colombo, nonché in alcune aree verdi. Si tratta di piante zollate, non in vaso, da piantare nelle stagioni opportune secondo la specie. Lungo le strade non sempre verranno sistemate nel medesimo punto delle piante abbattute, perché occorre attenersi al codice della strada. Comunque sia gli alberi eliminati per ragioni di sicurezza verranno ricalibrati con i nuovi". Aggiunge: "Una parte dei soldi servirà a rinnovare e mettere a norma le aree gioco nei parchi e a crearne delle nuove, nonché a effettuare manutenzioni straordinarie, sistemare aiuole e mettere a dimora nuovi esemplari arborei. Il piano di interventi mira a potenziare i così detti servizi ecosistemici offerti dal verde, come la mitigazione delle temperature estreme e il miglioramento della qualità dell’aria, oltre a garantire spazi sicuri e moderni per il gioco e la socialità delle famiglie".

Nives Concolino