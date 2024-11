Scatta il Daspo per tre ultrà della Rinascita

Nuova tegola per i tifosi della Rivierabanca Basket Rimini. Dopo il divieto di trasferta imposto dalla prefettura di Pesaro in vista della trasferta di oggi, la questura di Rimini ha notificato ieri tre Daspo ad altrettanti ultrà riminesi, protagonisti di condotte aggressive e pericolose durante la partita di basket Rimini-Forlì, andata in scena lo scorso 27 ottobre al ‘Flaminio’. Un gruppo di tifosi riminesi, proveniente dalla curva locale, si è infatti spostato in un settore vicino alla tribuna ospite, provocando la tifoseria avversaria con gesti minacciosi e insulti. La situazione è presto degenerata in un lancio di bicchieri e bottigliette vuote, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo la conclusione della partita, i tre ultras – identificati come tre cittadini riminesi di 18, 19 e 47 anni – sono scesi sul campo e hanno tentato di avvicinarsi ai tifosi forlivesi, forzando il cordone di polizia.