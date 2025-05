Scm, nuovo cda e acquisizioni. Enrico Aureli nominato presidente. Fatturato a quota 900 milioni

Un cambio al timone, mentre il fatturato tocca quota 900 milioni di euro. Enrico Aureli è stato nominato presidente di Scm Group, azienda leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali. Enrico succede ad Andrea Aureli, in carica per il triennio 2023-2025, in un percorso di avvicendamenti al vertice previsto dalle famiglie Aureli e Gemmani che sono alla guida della storica realtà riminese.

Adriano Aureli è stato contestualmente nominato presidente onorario, dopo il mandato di Alfredo. Il nuovo cda è quindi composto da Enrico Aureli (presidente), Andrea Aureli (vicepresidente), Giovanni Gemmani (vicepresidente), Marco Mancini (amministratore delegato) e i consiglieri Valentina Aureli, Luca Franceschini e Martino Gemmani.

L’assemblea dei soci di Scm, oltre che per la nomina di presidente e vicepresidente, si è riunito per l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024: il fatturato è di 900 milioni di euro. Nello scorso anno – così come nella prima parte del 2025 – "il contesto macro-economico – le parole dell’ad Mancini – ha continuato a presentare forti complessità e incertezze per i nostri settori di business e per l’intera industria manifatturiera a causa dei noti scenari geo-politici e congiunturali".

Guerre, rincari e ora anche l’incubo dei dazi. Ma l’azienda riminese guarda avanti con fiducia e ha studiato ‘contromisure’. "Nonostante questi fattori di criticità – continua Mancini – il gruppo ha continuato a investire per potenziare la propria presenza in nuovi settori di business attraverso due importanti acquisizioni: quelle di Tecno Logica, specialista nello sviluppo di soluzioni tecnologiche d’avanguardia, completamente integrate, ad elevato mix e produttività, e di Mecal Machinery, leader nel settore delle macchine per la lavorazione di profili in alluminio".

Scm, realtà con oltre 4mila dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti, allarga ulteriormente i propri orizzonti. Una storia che va avanti da oltre settant’anni. Oggi i soci sono la terza e la quarta generazione delle famiglie che guidano il gruppo: le due famiglie Aureli e la Gemmani.

Giuseppe Catapano