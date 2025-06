Paura in strada. Guardia assalita senza motivo

Stava compiendo un normalissimo servizio di pattugliamento del territorio in zona piazzale Marvelli una guardia della Vigilar, l’agenzia di vigilanza privata, quando improvvisamente l’uomo, a bordo della propria auto, si è vista la strada sbarrata da un esagitato fuori di sé. Stando a quanto ricostruito infatti, martedì sera intorno alle 21.30 un soggetto italiano ha cominciato a inveire contro la guardia in auto, tentando prima di aprire la portiera – tentativo fallito grazie alla prontezza di spirito della guardia che si è chiusa dentro appena in tempo. Poi, non riuscendo a forzare la porta, l’uomo avrebbe cominciato a scagliarsi contro l’automobile colpendola e continuando a inveire contro l’operatore.

La scena ha subito richiamato l’attenzione dei passanti e portato alla chiamata dei soccorsi, con altre pattuglie Vigilar giunte in soccorso insieme con la polizia locale di Rimini. Sul posto si è quindi recata anche l’ambulanza del 118 per prendere in carico la guardia Vigilar sotto choc. Fortunatamente, l’esagitato è stato riportato alla calma dall’arrivo dei rinforzi e forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi accompagnato in centrale per l’identificazione da parte dei vigili mentre la guardia aggredita è stata presa in carico dai sanitari. Una volta che la situazione è poi rientrata nei confini di sicurezza, l’agente Vigilar ha deciso di sporgere formale denuncia-querela nei confronti dell’esagitato comparso in strada vicino a piazza Marvelli.