Scocca l’ora di Macfrut. Ortofrutta protagonista in fiera. Arrivano Lollobrigida e Tajani

Il conto alla rovescia è terminato. Parte oggi in Fiera la nuova edizione di Macfrut, rassegna dedicata alla filiera internazionale dell’ortofrutta che si concluderà giovedì. Il taglio del nastro è previsto alle 11 con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, anche se i padiglioni dell’expo riminese saranno aperti già dalle 9.30 (fino alle 18). Insieme al ministro, nella cerimonia inaugurale ospitata nello spazio Anbi, ci saranno tra gli altri il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini, il presidente di Macfrut Renzo Piraccini, numerosi esponenti di istituzioni e associazioni.

Protagonista della tre giorni fieristica come detto è l’ortofrutta, settore che alla produzione in Italia vale oltre 17 miliardi di euro, dato che sale a circa 60 miliardi in valore se si prende in esame l’intera filiera, dal seme alla tavola. E proprio l’intera filiera sarà presente a Macfrut con le proposte di 1.400 espositori (oltre il 40% esteri), 1.500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici, tre simposi mondiali (biotecnologie, patata, piante aromatiche del Mediterraneo). In contemporanea a Macfrut ci sarà Fieravicola, manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola. Novità di quest’anno sarà l’arena del cibo sano, The Healthy Food Show, con 11 testimonial di fama nazionale. Si inizia oggi dalle 11.30 con la tavola rotonda ‘Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?’. L’incontro, condotto dal giornalista Gianluca Semprini, vedrà la partecipazione di Francesco Sofi (Università di Firenze) in dialogo con Manuela Arcuri e la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali. Le testimonianze aziendali saranno di Almaverde Bio Italia e Gruppo Eurovo. A seguire le preparazioni culinarie saranno invece affidate alle sapienti cure di Francescana Family. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà invece presente alla conferenza organizzativa nazionale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, dedicata alla digitalizzazione e alle possibilità di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione delle acque di superficie, che si svolgerà domani nello spazio Anbi.