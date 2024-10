Scuola, ladri rubano i computer dei bambini

Rubati personal computer che venivano utilizzati dai bambini delle elementari per fare lezione con le maestre. I ladri hanno tentato anche, senza riuscirci, di entrare nella stanza blindata. Un colpo messo a segno da ladri evidentemente senza scrupoli quello dell’altra notte, nella scuola primaria statale di Corpolò, in via Marecchiese.

Sarà presentata questa mattina da parte della dirigente scolastica la denuncia per furto e danneggiamento. Nella struttura scolastica già dalla prima mattinata di ieri erano operative per i rilievi del caso le forze dell’ordine.

I ladri si sono introdotti nell’edificio scolastico, l’altra notte, da una delle porte laterali, quelle lato Verucchio, sottraendo alcuni personal computer portatili. Per fortuna non sono invece riusciti, pur avendo tentato ripetutamente, ad accedere nella stanza blindata dove sono custoditi i chromebook e il materiale didattico e informatico delle scolare e degli scolari.

I malviventi – segnalano le referenti del plesso scolastico - dopo essere entrati nelle classi e nella biblioteca, hanno cercato le chiavi per entrate nella stanza blindata, fortunatamente senza successo. Erano state messe al sicuro.

La direzione scolastica, una volta appurato con sgomento quanto avvenuto nelle ore precedenti, ieri mattina prima dell’inizio delle lezioni ha dunque informato le forze dell’ordine e sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto, sulle quali gli uffici comunali stanno attivamente collaborando.