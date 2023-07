Scuole più sicure con i defibrillatori

Prosegue anche in questo mese, con la formazione di 95 insegnanti delle scuole di infanzia comunale, il programma scuola sicure e cardioprotette voluto dal Comune di Rimini per garantire la massima sicurezza per i bimbi e le bimbe, le famiglie e il personale delle strutture educative comunali. Si tratta di un programma finanziato con risorse del bilancio comunale, già iniziato, che prevede la dotazione in tutte le scuole di infanzia e nidi dell’amministrazione comunale di defibrillatori, kit di primo soccorso, e relativa formazione per il personale. Nella prima settimana di luglio saranno i professionisti della Croce Rossa Italiana a formare 95 insegnanti alla conoscenza ed utilizzo di tecniche e manovre salvavita e l’utilizzo dei defibrillatori, attraverso lezioni teoriche e tecniche di soccorso con prove pratiche su manichini. La formazione affianca e segue il programma di installazione di defibrillatori nelle scuole di infanzia comunali.