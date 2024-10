Seimila operatori al Palas. Tutti a scuola di turismo. In cattedra manager e filosofi

Seimila operatori da tutta Italia (e anche dell’estero) si danno appuntamento oggi a Rimini, per partecipare alle lezioni full immersion su che cosa significa fare turismo oggi. Sono numeri da record quelli di questa undicesima edizione di Hospitality day, l’evento a cura di Teamwork, società riminese di consulenza per il turismo. L’appuntamento, organizzato in vista del Ttg, la grande fiera del turismo di scena da domani a Rimini, si terrà al Palacongressi. Si partirà al mattino e si andrà avanti fino a sera, con incontri e appronfondimenti nelle 8 arene tematiche, le testimonianze di imprenditori, manager, chef e tanti altri addetti al lavori del mondo del turismo. Oltre 200 i relatori oggi al Palas, tra cui il filosofo Umberto Galimberti che parlerà di Etica del viandante; il giornalista, critico gastronomico e conduttore tv Edoardo Raspelli che affronterà lo spinoso tema delle recensioni di hotel e ristoranti; l’attore Paolo Cevoli, che salirà in cattedra con l’incontro Andavo ai 100 all’ora, una riflessione sul cambio generazionale degli albergatori dagli anni ’60 a oggi a partire dalla sua personale esperienza.

"Anche in questa edizione – osserva Mauro Santinato, fondatore e presidente di Teamwork – l’Hospitality day si conferma l’evento più importante legato all’ospitalità in Italia. Insieme affronteremo i temi e le questioni più attuali per il turismo, le storie di successo e le visioni future". Una giornata "interamente dedicata al mondo dell’ospitalità in cui operatori turistici, titolari e direttori di strutture ricettive, imprenditori, manager e consulenti si riuniscono per confrontarsi e condividere le proprie esperienze, sviluppare strategie efficaci e scoprire le ultime tendenze del settore". I numeri di questa edizione sono da record: "Abbiamo già quasi 6mila iscritti, le richieste di partecipazione sono proseguite fino a ieri – continua Santinato – Tra i partecipanti sono tantissimi gli operatori italiani, la maggior parte dei quali arriva dalle regioni del sud. Ma avremo anche alcuni operatori dalla Svizzera e dall’Austria". Otto le arene tematiche, che spaziano dal design per gli hotel alla ristorazione, dal personale alla comunicazione (per citarne solo alcune). Saranno 250 gli espositori, in un’area di 5mila metri. "La giornata sarà un’occasione di crescita e formazione per tanti addetti al lavori, ma anche di stimolo e confronto per affrontare le nuove sfide del turismo".

ma.spa.