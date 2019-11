Rimini, 9 novembre 2019 – Hanno manomesso la porta d'ingresso per entrare in casa di Serena Grandi. Poi, avrebbero rubato alcuni oggetti d'oro, ma l'attrice si è riservata di fare un inventario per integrare con calma la denuncia. E' stata lei intorno alle 20 di ieri a chiamare la polizia.

Gli agenti hanno fatto un sopralluogo nella casa riminese della Grandi, a Marina Centro. Il furto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio. Secondo gli investigatori ci sarebbero buoni spunti per una pista da seguire.

Già nel 2013 la donna aveva subito un furto al ristorante che gestiva a Borgo San Giuliano di Rimini. All'epoca i carabinieri avevano rintracciato e arrestato tre persone.