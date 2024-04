Serra di marijuana nella casa dell’assistito. Badante arrestata. "Spacciava a Riccione"

CORIANO (Rimini)

Lavora come badante e all’insaputa dell’anziano accudito aveva creato una serra per la coltivazione di marijuana, che poi spacciava a Riccione. I carabinieri hanno arrestato in flagranza una 43enne per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una settimana fa i militari, durante un servizio di pattuglia, avevano notato un uomo uscire da un palazzo del centro con fare circospetto. Fermato per un controllo, il 43enne era effettivamente in possesso di una dose di marijuana. Proseguendo nelle indagini per individuare il pusher, i carabinieri hanno individuato una donna sospetta. Pedinandola, hanno scoperto che lavorava come badante a Coriano, nell’entroterra riminese, e che nell’abitazione dove prestava servizio aveva installato all’insaputa del datore di lavoro una serra artigianale per la coltivazione in-door di marijuana, con coperture in plastica e un sistema rudimentale per ventilazione e illuminazione. Nella serra i carabinieri hanno trovato 60 vasi con piante di marijuana. Sempre in casa la badante aveva numerose confezioni in cellophane contenenti marijuana e sei panetti di hashish. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio di Riccione della 43enne, dove sono stati trovati oltre 700 grammi di hashish e circa 400 di marijuana. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e la donna è stata quindi dichiarata in stato di arresto.