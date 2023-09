Servono due tecnici alla cartiera Ciacci

La cartiera Ciacci di San Marino è alla ricerca di un meccanico per sistemazione meccanica in officina e manutenzione impianto. Indispensabile esperienza e preferibile diploma tecnico e formazione come tornitore. Richiesta conoscenza approfondita delle nozioni base di meccanica, disegno meccanico e circuiti fluidodinamici. Contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro: dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.

L’azienda cerca anche un conduttore di caldaia termica. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione, preferibile possesso di un diploma tecnico e patente di secondo grado per conduzione di generatori di vapore. Contratto a tempo indeterminato. Orario continuato, con sei giorni lavorativi e tre riposi, con turni che prevedono due mattine, due pomeriggi e due notti. Ambedue gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrarsi con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio di interesse.