Si rompe una condotta fognaria. Cede marciapiede sulla Statale

Nuovo cedimento sotto la pista ciclabile che fiancheggia la Flaminia in prossimità di Riccione Fontanelle. A determinarlo è stata la rottura di una condotta in cemento del diametro interno di 60 centimetri. La zona è quella di viale Adriatica (ex Statale), all’altezza del civico 52. Accortesi di quanto era accaduto, ieri mattina le squadre di pronto intervento di Hera sono immediatamente intervenute sul posto per isolare l’area e riparazione il guasto. Per fortuna, essendo avvenuta a margine dell’arteria, la rottura non ha compromesso la viabilità. Solo in mattinata è stato attivato il senso unico alternato, regolato da semaforo mobile, per consentire agli operai di riporre il materiale scavato su un camion.

Dalla multiutility fanno sapere che "i tecnici sono al lavoro senza sosta per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la condotta". Si assicura di "contenere al minimo i tempi dei lavori" che dovrebbero concludersi questa sera. L’avvallamento del marciapiede, spiega Hera, "è stato causato da un cedimento della fognatura sottostante, una condotta in cemento armato, tipo Dn 800. Lo scavo ha raggiunto una profondità di circa due metri. La fognatura deteriorata è stata sostituita per sei metri con una nuova tubazione in Pvc Dn 600".

In caso di urgenze (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) per i servizi d’acqua, fognature e depurazione tutti i giorni 24 ore su 24 è attivo gratuitamente il numero 800.713.900 di pronto intervento.

Nives Concolino