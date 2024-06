Sicurezza in spiaggia. Le regole del mare, primo incontro

Ai nastri di partenza il progetto "Spiaggia Sicura" che vede fianco a fianco i balneari del comitato "Le Spiagge di Cattolica" e l’istituto di credito Cherry Bank con il coinvolgimento dei bagnini di salvataggio, della Guardia Costiera e del personale sanitario.

Tre gli incontri formativi in programma. Il primo si terrà oggi alle 16.30 all’Altamarea Beach Village e avrà come filo conduttore “Le regole del mare”, per informare su come la Capitaneria di Porto svolge il suo lavoro per la sicurezza in mare e sulla costa. Previsti interventi di Maurizio Spanò e di Claudia Gabellini.