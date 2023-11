Sicurezza: noi anziani abbiamo paura. Serve una rete di sostegno reciproco

Gentile redazione, parlo di una questione piuttosto seria. Quella della sicurezza di noi cittadini più avanti con gli anni. Siamo dei soggetti deboli rispetto ad altri, ma in che maniera veniamo tutelati? Io personalmente, visto che vivo da solo, non mi sento particolarmente sicuro quando rientro a casa nel condominio dove abito, specialmente alla sera, ma non solo. Mi piacerebbe, oltre a vedere in giro più forze dell’ordine, che si creasse una ’rete’ di solidarietà tra vicini di casa, tenendoci d’occhio reciprocamente, per il bene di tutti. Invece ci si conosce a malapena. Purtroppo.

Lettera firmata