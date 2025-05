"Sicurezza? Servono più divise e telecamere"

Continuano a tener banco le polemiche sulla sicurezza a Santarcangelo, dopo gli ultimi gravi episodi accaduti la settimana scorsa: la rapina alla gioielleria Pedrosi, sventata grazie al coraggio del titolare 91enne Giovanni Pedrosi, e la spaccata alla tabaccheria di via Pascoli. Il primo a intervenire è Italo Piscitelli, consigliere di Fratelli d’Italia: "Non si può andare avanti così, con la paura di essere rapinati in pieno giorno. Serve la tenenza dei carabinieri a Santarcangelo".

Sugli episodi interviene polemicamente anche Gabriele Stanchini, consigliere di Alleanza civica: "Mentre l’amministrazione spende tempo e risorse per contrastare l’inappellabile sentenza del Consiglio di Stato sui Mutoid e per rifarsi il look attraverso la presentazione di un nuovo brand per il turismo, impegnando decine di migliaia di euro di risorse pubbliche, Santarcangelo – sostiene – continua ad essere teatro di rapine e spaccate come mai prima d’ora portando i cittadini all’esasperazione e alla paura".

Stanchini ricorda che "prima della tentata rapina alla gioielleria Pedrosi e del tentato furto con scasso al distributore automatico di sigarette della tabaccheria di via Pascoli, c’erano stati altri eventi criminosi: al supermercato Famila di via Piave (una tentata rapina sventata dalla cassiera) e alla chiesa dei frati (il furto del tabernacolo). Non si può andare avanti così. È necessario un aumento del presidio del territorio e l’implementazione del sistema di videosorveglianza. Misure che chiediamo da sei anni e che la maggioranza ha sempre rispedito al mittente in quanto, per loro, si è sempre trattato di percezione e che non erano necessari interventi".

Continua Alleanza Civica: "Sacchetti prometteva telecamere già sei anni fa quando era assessore, telecamere che ancora dobbiamo vedere. Speriamo che le promesse di oggi, in occasione del furto alla gioielleria in pieno centro e in pieno giorno, non facciano la fine di tutte le altre". Intanto resta ancora chiusa la gioielleria Pedrosi, dopo la rapina subita giovedì scorso. Il titolare Giovanni è rimasto ferito nella colluttazione con i rapinatori, che gli hanno rotto due costole: "Sto benino, ma sono ancora provato. Ho bisogno di un po’ di riposo. Riapriremo la gioielleria? Vedremo. Quello che è successo grave, mia figlia è rimasta sotto shock. Valuteremo più avanti se e come riaprire".