Sicurezza tra i banchi: "Urgenza al liceo Serpieri, servono subito soluzioni"

Negli ultimi giorni, il Liceo Statale “Alessandro Serpieri” di Rimini è diventato il simbolo di un malessere diffuso che coinvolge numerose scuole del territorio. La protesta degli studenti, culminata in uno sciopero giovedì scorso, è stata la risposta a una serie di problematiche che hanno messo in discussione la sicurezza e la gestione degli spazi scolastici. Tra le questioni sollevate, spiccano la presunta inadeguatezza delle vie di fuga, con segnalazioni di uscite di emergenza bloccate da catenacci, e una gestione considerata poco trasparente da parte della dirigenza scolastica. Questi eventi hanno suscitato grande attenzione, portando il dibattito sulla sicurezza scolastica al centro dell’agenda pubblica locale.

La mobilitazione studentesca ha ricevuto il sostegno di diverse organizzazioni, tra cui la Flc Cgil di Rimini. Il sindacato ha sottolineato l’importanza di tutelare il diritto allo sciopero degli studenti, difendendo il loro gesto come una forma di partecipazione civile che dovrebbe essere valorizzata piuttosto che stigmatizzata. In una nota, la Flc Cgil ha criticato l’atteggiamento di alcuni docenti e membri del personale scolastico che avrebbero percepito la protesta come un attacco all’immagine dell’istituto. "L’esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto – ha dichiarato il sindacato – non può essere interpretato come un danno all’istituzione, ma piuttosto come la dimostrazione di una forte consapevolezza civica da parte degli studenti".

In parallelo, la Cisl Scuola Romagna ha espresso una posizione chiara e decisa sulla necessità di affrontare con urgenza il tema della sicurezza nelle scuole. Attraverso un comunicato ufficiale, il sindacato ha messo in evidenza come le criticità segnalate al Liceo Serpieri siano rappresentative di un problema più ampio, che riguarda molte istituzioni scolastiche del territorio. La Cisl ha invitato a evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica o ideologica della questione, sottolineando che la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico deve essere considerata una priorità assoluta dalle istituzioni locali e nazionali.

Il sindacato ha ribadito che non è più possibile rimandare interventi strutturali e organizzativi per garantire la sicurezza fisica e psicologica di chi vive la scuola quotidianamente. È fondamentale, ha sottolineato la Cisl, che le scuole siano ambienti sereni e sicuri, dove gli studenti possano apprendere e crescere senza timori, e dove i lavoratori possano svolgere le loro attività in condizioni adeguate. "Le criticità segnalate al Liceo Serpieri e in altre scuole della provincia di Rimini – si legge nel comunicato – non possono essere ignorate né sottovalutate. È necessario un intervento congiunto per affrontare i problemi alla radice e garantire il diritto all’istruzione in un contesto sicuro e protetto".

Le richieste di studenti e sindacati sono chiare: migliorare le infrastrutture scolastiche, garantire l’efficienza delle vie di emergenza, implementare piani di prevenzione del rischio e promuovere politiche di supporto psicologico per affrontare le situazioni di disagio che sempre più spesso emergono tra i giovani. In questo contesto, è cruciale che tutte le parti coinvolte – dirigenti scolastici, docenti, famiglie, enti locali e nazionali – collaborino in un dialogo aperto e costruttivo.

Il caso del Liceo Serpieri non è un episodio isolato, ma rappresenta la punta dell’iceberg di un sistema che richiede interventi mirati e urgenti. L’attenzione alle condizioni di sicurezza negli edifici scolastici e alla qualità della vita all’interno delle scuole deve diventare un obiettivo prioritario. Le istituzioni hanno il dovere di rispondere con azioni concrete, mettendo al centro il benessere degli studenti e di tutti coloro che operano nel settore dell’istruzione.