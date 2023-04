Sognando con Celestini e Mercadini

Tutto pronto (tempo permettendo) per i picnic della solidarietà da vivere nella splendida cornice del parco Marecchia. Oggi il Marecchia Dream Fest entra nel vivo con la sua Rimini Onlife, ovvero la festa delle comunità che ruotano attorno al terzo settore e il volontariato. E fra i grandi ospiti della giornata spiccano i nomi del drammaturgo, attore e scrittore Ascanio Celestini (foto) e Roberto Mercadini, poeta, divulgatore, narratore. Entrambi interverranno con una loro speciale performance. Un monologo ad hoc e inedito quello di Mercadini, che (alle 15,30) rifletterà sul tema legato al "bene comune, l’associazionismo e all’impegno sociale". Lo spiega Daniele Maggioli, direttore artistico del Marecchia Dream Fest, con non aggiunge di più per non guastare la sorpresa. Anche Ascanio Celestini affronterà, con il suo monologo, i temi che ruotano intorno al mondo del volontariato.

La festa partirà già al mattino, con la possibilità di visitare gli oltre 45 stand delle associazioni che popolano il villaggio dei Rimini Dreamers. Dalle 11.30 poi il parco sarà inondato dalla musica dell’Unforgettable deejayset e del trio Emisurèla. E non mancheranno, per la gioia dei più piccini, mangiafuoco e artisti di strada pronti a esibirsi fin dal primo pomeriggio. Previsto poi, alle 14,30, anche uno spettacolo di tango argentino. Ancora musica poi dalle 20 con Risuona Rimini. Lunedì poi gran finale (dalle 11) con il concertone del Primo maggio che vedrà protagonisti, tra gli altri, Single Barrel, Crema (ex Camillas), Sara Jane Ghiotti,, Pennabilli Social Club, Luca Casali, Funk Rimini e altri.

a.g.c.