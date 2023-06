Solidarietà in passerella Vip, selfie e autografi Cena al Grand Hotel dedicata agli alluvionati

E’ la sera del glamour, delle star, di selfie, foto e autografi. Ma è anche la grande serata della solidarietà per le popolazioni alluvionate della Romagna quella che va in scena al Grand Hotel. S’intitola ’Chi al chiaro di luna’, festa dell’estate di Chi, il magazine popolare più letto d’Italia, che ha scelto l’iconica e felliniana location per l’esclusivo charity dinner, un party "a forte valenza solidale" con oltre 200 ospiti. L’appuntamento, alle 18,30 è per tutti sul piazzale davanti al Grand Hotel, per la sfilata delle star e i selfie. Su "uno straordinario blue carpet per accogliere gli ospiti con un’entrata di grande effetto in piazzale Fellini, luogo di grande passaggio per il pubblico e tutta la città". Seguirà un cocktail di benvenuto nella maestosa cornice del giardino esterno del Grand Hotel, che sarà allestito con sfere luminose, corner suggestivi e una band che accompagnerà gli ospiti per tutto l’aperitivo.

Dopo il carpet e la cena l’after party sulla spiaggia privata del Grande Hotel, che diventerà un vero club esclusivo con esibizioni musicali, dj set, open bar e tanti corner con intrattenimento per gli ospiti. L’evento riunisce personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria e del territorio. Attesi tra gli altri dalla padrona di casa Paola Batani, con il direttore editoriale di Chi Alfonso Signorini - che si siederà anche al pianoforte - e il direttore della rivista Massimo Borgnis, Milly Carlucci, Paola Barale, Orietta Berti, Simona Ventura, Giulia Salemi, Achille Lauro, Rovazzi, Elenoire Casalegno, Samantha de Grenet, Pierpaolo Pretelli. Tanti dei vip raccontati ogni settimana dal magazine ma anche volti noti del Grande Fratello Vip, a partire da Signorini. Dopo l’esibizione di Achille Lauro è previsto un altro grande inedito. Andrà in scena la preview della Notte Rosa - sulla riviera dal 7 al 9 luglio - con il direttore artistico Claudio Cecchetto che tornerà solo per l’occasione a fare il dj, ricreando l’atmosfera di fine anni Settanta della mitica discoteca Divina di Milano Marittima di cui era resident dj.

Il Gala Charity Dinner di Chi sarà il culmine della raccolta fondi ’Insieme aiutiamo l’Emilia Romagna’ lanciata da Mondadori Media, assieme a Banca Mediolanum, nelle ore immediatamente successive all’alluvione. Anche l’intero ricavato della cena sarà infatti devoluto, attraverso un conto dedicato, alla Regione Emilia-Romagna per sostenere persone e comunità colpite da alluvioni e frane. Anche istituzioni e imprese hanno risposto all’appello di solidarietà di Chi. Tra queste Assolombarda, Federalberghi nazionale e Orogel.

Intanto il Comune di Rimini segnala che ad oggi sono 7 le domande pervenute per chiedere il rimborso spesa sui danni causati dall’alluvione di maggio (c’è tempo fino al 30 agosto per presentare domande): pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, interventi su impianti, arredamento e elettrodomestici, abbigliamento, stoviglie e utensili, fino al materiale didattico dei figli.

Mario Gradara