Song Contest: ecco la giuria di qualità

Sarà una giuria con una forte impronta ‘rosa’, tre quinti del totale, quella di qualità, composta da cinque firme del giornalismo, che assegnerà il premio della critica al prossimo San Marino Song Contest in programma sabato al Teatro Nuovo di Dogana. A presiederla il critico musicale e giornalista di spettacolo Stefano Mannucci (Il Fatto), con lui Valerio Baroncini (vicedirettore il Resto del Carlino), l’inviata di Avvenire Angela Calvini, la vice capo degli spettacoli della agenzia AdnKronos Antonella Nesi, la giornalista de Il Tempo Carmen Guadalaxara (con un passato da speaker radiofonica). I cinque giornalisti avranno il compito di valutare la proposta artistica più interessante e valida in valore assoluto e poi anche la qualità del brano e la performance live dell’artista. Dalla somma dei loro voti (da 1 a 10 per ciascuno) si otterrà una classifica che determinerà l’artista a cui verrà attribuito il premio della critica del San Marino Song Contest. E, come in tutti i Festival che si rispettano, sia i giurati del premio della critica, sia quelli del San Marino Song Contest (Luca De Gennaro presidente, e insieme a lui, Roberto Sergio, Federica Gentile, Mario Andrea Ettorre ed Ema Stokholma) avranno la possibilità di ascoltare in anteprima, oggi nella sede Rai di via Asiago, tutti e venti i brani in concorso.

"Un preascolto propedeutico a una selezione più accurata e definitiva nella fase di gara", dicono gli organizzatori. Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab, e vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei. Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, Cristiano Malgioglio con le sue ‘incursioni’, La Rappresentante Di Lista e Senhit. Oltre al premio Eurovision e a quello della critica saranno anche attribuiti il premio San Marino Rtv Ludovico Di Meo e il premio Una Voce per San Marino, in collaborazione con Risparmio Casa.