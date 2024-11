Spazio alla commedia con il ‘Filmatto’

Uno spettacolo capace di coniugare divertimento e impegno sociale. La compagnia cattolichina ‘Il palco degli sgranati’ porta in scena domani, alle ore 21, al teatro della Regina, la commedia comico-musicale Filmatto. Con il ricavato della serata si acquisterà un gioco per uno dei parchi di Cattolica. "Anche quest’anno attori e attrici del Palco degli Sgranati ci doneranno divertimento, risate, ma con il cuore rivolto ai bambini e alle bambine della nostra città – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Cattolica, Federico Vaccarini –. Il ricavato dello spettacolo sarà infatti devoluto per comprare un nuovo gioco per arricchire uno dei parchi di Cattolica. Lo hanno già fatto lo scorso anno e continuano a portare avanti questa loro passione artistica con un fine sociale. Sono davvero un esempio molto bello di cittadinanza attiva. Grazie alla compagnia e invito i cattolichini a venire numerosi allo spettacolo". L’appuntamento è per domani sera al teatro della Regina. Per informazioni e prevendita è possibile contattare il numero 3398015093.