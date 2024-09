Spesa sospesa per il materiale scolastico. Prosegue la raccolta per studenti in difficoltà

Dopo il successo della prima giornata di raccolta, torna l’appuntamento del TeamBòta a sostegno di bambini di famiglie in difficoltà che tra qualche giorno ricominciano la scuola. Sarà possibile portare materiale scolastico, zaini, quaderni, astucci, matite, penne, cancelleria sabato dalle 9 alle 13 nella sede dell’associazione, in via XX settembre 20, ma anche nei due presidi presso i supermercati Conad Fonte e Conad Le Befane. Una spesa sospesa per garantire il diritto allo studio anche a quelle famiglie che, a causa di difficoltà economiche o sociali, non possono permettersi di acquistare l’occorrente la scuola. Le associazioni si occuperanno della distribuzione utilizzando le eventuali rimanenze per accompagnare bambini e bambine durante l’anno scolastico, per studiare e fare i compiti.