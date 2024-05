Sport e turismo: boom con la Granfondo Squali

Un altro fine settimana di sport per la Regina. Ma anche di turismo. Sono 3mila gli iscritti alla nona edizione della Granfondo Squali Trek Cattolica e Gabicce Mare: da oggi fino a domenica, giornata nella quale sarà ospitato anche il 14esimo Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Ciclismo, Memorial Agostino del Magno. L’organizzazione è guidata da Filippo Magnani, coordinatore della Gran Fondo Squali Trek, insieme a Massimo Cecchini del Velo Club Cattolica e a Roberto De Biagi del Ciclo Team 2001 Gabicce Mare, sta lavorando a pieno regime, grazie anche ai 400 volontari coinvolti tra strade e logistica, e punta a battere tutti i record di presenza degli ultimi anni. Si annunciano, infatti, in ambito di pernottamenti le 10mila presenze con oltre 4mila persone, tra sportivi, famigliari e accompagnatori, che soggiorneranno negli alberghi della riviera nei.

Il programma prevede, già da oggi, una serie di appuntamenti, a partire dalle 12 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della Shark Arena alla presenza delle autorità locali e degli sponsor. Poi, alle 14.30, si aprirà la segreteria presso il quartier generale dell’evento in zona Acquario di Cattolica, dove sarà possibile iscriversi alla Squali Gravel di domani e alla Squali Trek di domenica; ritirare il materiale tecnico e il pacco gara. Alle 17 è in c’è la Squali Bike Junior, la gimkana mtb per i campioni in erba tesserati Fci che si daranno battaglia lungo il percorso tracciato nell’area verde dell’Acquario di Cattolica.

La seconda giornata vedrà alle 8 le attività di consegna dei pacchi gara, la possibilità di procedere con le ultime iscrizioni alla Granfondo di domenica e anche alla Squali Gravel, la cui partenza è prevista alle ore 8.30 presso la terrazza dell’ingresso dell’Acquario. Alle 15 ci sarà lo start per la pedalata ecologica di gruppo Squali Bike Family, con merenda al rientro. Alle 16.30 le premiazioni speciali.

Domenica ultimo giorno, dove si celebrerà la nona edizione della Squali Trek. Tre i percorsi proposti: il lungo da 128 chilometri e 2020 metri di dislivello; il medio da 85 chilometri e 1393 metri di dislivello e la Squali 46, di 46 chilometri e circa 700 metri di dislivello. Il via ufficiale verrà dato, come da rito, dall’ inconfondibile countdown di Ivan Cecchini alle ore 7.30. A disposizione degli accompagnatori ci sarà un trenino che porterà da piazza delle Nazioni, in fondo a Via Carducci, a Gabicce Monte, traguardo della gara, dove si terrà il maxi ristoro organizzato dai bagnini di Gabicce Mare e dai volontari della Squali Trek con sardoncini arrostiti, piadina e birra.

Luca Pizzagalli