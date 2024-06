Sprint per la piscina e la cittadella del calcio

Dal nuoto al calcio. Senza dimenticare atletica leggera e la danza. Lavori ’sportivi’ in corso a Rimini. Partendo da Viserba dove nella primavera del prossimo anno verrà a galla la nuova piscina comunale. In questi giorni si sta lavorando alla copertura dell’impianto. Sono già iniziate le operazioni di trasporto e montaggio delle grandi travi lignee che faranno da ’tetto’ alla piscina. "Un intervento che proseguirà nei prossimi giorni – spiegano da Palazzo Garampi – e che contribuirà a dare forma a quello che diventerà il nuovo impianto dedicato al nuoto". Completerà l’intervento la riqualificazione del parco don Tonino Bello: la gara per i lavori sarà avviata entro questo mese.

Da Rimini nord si viaggia verso la Gaiofana: entro la fine di quest’anno partiranno finalmente i lavori per consegnare alla squadra biancorossa la propria casa. L’area ex Ghigi, che da anni fa parlare di sè, e ora, dopo il bando è finita nelle mani della proprietà del Rimini calcio. Sarà al centro di un intervento che prevede il completamento dell’impianto già parzialmente realizzato in passato. "L’opera, finanziata da risorse del Pnrr, è alle ultime fasi progettuali. comprenderà 7 campi da calcio – ricorda l’amministrazione – con la possibilità di realizzare anche un campo polifunzionale e una pista ciclopodistica. È già stata completata la progettazione definitiva che sarà approvata nelle prossime settimane". Andando più a sud si pensa al nuovo polo dedicato all’atletica leggera. Direzione via Melucci, a Bellariva, dove c’è un terreno non edificato che l’amministrazione ha individuato ormai da un po’. Precisamente da quando si è aperta la possibilità di pensare a un nuovo ’Romeo Neri’. E anche qui a breve potrebbero esserci novità. La relazione dei tecnici sul progetto presentato da Aurora Immobiliare e Rimini Fc per il nuovo stadio da 15mila posti presto piomberà sul tavolo della giunta. Un progetto che ha spalancato le porte a un possibile trasloco della pista d’atletica. "In questo caso, l’iter è nelle fasi di approfondimento progettuale". Come anticipato nei giorni scorsi, il Comune ha affidato a uno studio di geometri il servizio di redazione di rilievi topografici e plano-altimetrici sull’area.

Infine, è prevista invece entro fine anno la conclusione dei lavori per il nuovo centro dedicato alla danza sportiva, frutto dell’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’Rds Stadium di Rimini.