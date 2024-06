Strade e casello A14: le chiusure per il tour de France a Rimini, ecco quando

Rimini, 19 giugno 2024 – Manca sempre meno al Tour de France 2024, l’appuntamento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Per la prima volta nella storia, la corsa ha inizio dall’Italia con ben tre tappe nel territorio dell’Emilia-Romagna.

La prima, in programma sabato 29 giugno, vede la propria partenza da Firenze e termina a Rimini, che si sta preparando per l’occasione rilasciando provvedimenti riguardanti alcune temporanee modifiche alla viabilità. Abbiamo raccolto tutte le informazioni utili relative al passaggio del Tour nella città romagnola, dalle modifiche al traffico alle iniziative organizzate in parallelo alla corsa.

Ad eccezione del lungomare Di Vittorio, che rimane chiuso già da venerdì 28 giugno per permettere i lavori di allestimento dell’arrivo, il restante percorso di gara chiuderà a partire dalle 14 di sabato 29 con conseguente divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezioni dei mezzi d’emergenza.

L’arrivo a Rimini, previsto intorno alle 17.30 del 29 giugno, conclude un percorso che porta i corridori dalle suggestive strade dell’Appennino fino al litorale adriatico. La gara è preceduta, come di consueto, dalla carovana pubblicitaria, attesa intorno alle 16.

Prima dell’ingresso in provincia di Rimini, la competizione registra anche un passaggio nel territorio della repubblica di San Marino fino all’arrivo alla frontiera della Dogana. Da qui, percorrendo tutta la SS 72, i corridori giungono alla nuova rotatoria tra la strada consolare della Repubblica di San Marino e la Statale 16.

Per l’occasione, è stata comunicata ufficialmente la chiusura in uscita del casello autostradale di Rimini Sud a partire dalle 14 di sabato 29 giugno, mentre in entrata rimane fruibile tutto il tempo tranne che dalle 15.30 fino al passaggio della gara.

La carovana degli atleti percorre, a seguire, tutta la SS 16 in direzione sud fino alla rotatoria adiacente al centro commerciale ‘Le Befane’, dal quale prosegue poi verso il centro abitato di Rimini e viale Settembrini, in direzione mare. Via Chiabrera, viale Regina Elena e piazzale Gondar sono le ultime tappe prima di raggiungere il lungomare Tintori in direzione Nord. Da qui, non rimane soltanto che tagliare il traguardo.

Per garantire l’accesso del pronto soccorso in qualsiasi momento, viale Settembrini rimane percorribile su una sola corsia in direzione ospedale. E’ garantita anche l’uscita, sempre su una sola corsia, in direzione monte.

Rimini si appresta ad ospitare l'arrivo della prima tappa del Tour de France 2024

Sono pronte ad entrare in vigore durante il periodo di svolgimento della gara divieti di sosta e di circolazione che riguardano in particolare le strade interessate dall’attraversamento dei corridori, oltre alle vie e i parcheggi che ospitano i mezzi della carovana e il villaggio del Tour. Sono attese modifiche anche alle linee di trasporto pubblico. La raccomandazione principale è quella di muoversi a piedi o in bici, nel corso di sabato 29 giugno, nelle zone maggiormente coinvolte nel Tour.

Negli ultimi 3 km del percorso, a partire dalla rotonda Flaminia/Settembrini fino all’arrivo, viene installata una transennatura continua per permettere agli spettatori di godersi gli istanti finali di gara.

Dal 26 giugno, il parcheggio di via Chiabrera non è utilizzabile, essendo destinato ai mezzi tecnici dell’organizzazione. Per permettere ai tir di posizionarsi, la stessa via Chiabrera rimane chiusa nella direzione monte-mare dalle 19 all’1.

Dal 26 al 29 giugno, invece, resta chiuso il lungomare Di Vittorio nel tratto da via La città delle donne a via Intervista, mentre il restante tratto fino a piazzale Benedetto Croce rimane chiusa dalle 20 di venerdì 28 giugno alle 22 di sabato 29 giugno. Durante questo frangente, viene istituito il doppio senso di marcia su viale Regina Elena nel tratto tra i piazzali Gondar e Benedetto Croce.

Piazzale Fellini, l’area destinata alla sosta dei mezzi della carovana pubblicitaria, rimane invece chiuso al traffico sabato 29 giugno dalle 10 alle 18. Giovedì 27 giugno, infine, non viene effettuato il consueto mercato settimanale di Bellariva per consentire i vari allestimenti.

A seguire, l’elenco delle varie chiusure:

– mercoledì 26 giugno 2024: chiusura al traffico di via Gabriello Chiabrera (2 corsie lato Riccione), dalle ore 19 alle ore 1;

– da mercoledì 26 giugno ore 12 a sabato 29 giugno ore 22 il parcheggio Chiabrera non sarà più fruibile in quanto riservato ai mezzi tecnici dell’organizzazione;

– da mercoledì 26 giugno ore 18 a sabato 29 giugno ore 22: chiusura del lungomare Giuseppe Di Vittorio, tratto tra via La Città delle Donne e via Intervista;

– da venerdì 28 giugno alle ore 20 fino alle ore 22 di sabato 29 giugno chiuso (intero viale): Lungomare Giuseppe di Vittorio;

– sabato 29 giugno: chiusura viale Regina Elena (da via Firenze a piazzale Gondar), viale Firenze, via Chiabrera, dalle ore 4 limitatamente al tempo necessario al posizionamento della transennatura del percorso di gara; la successiva chiusura definitiva sarà dalle ore 14;

– dal 29 giugno ore 5 al 30 giugno ore 12: chiusura via Block Notes di un Regista;

– dal 29 giugno ore 5 al 30 giugno ore 12: chiusura via Minguzzi (tra via Porto Palos e via Caprara);

– dal 29 giugno ore 5 al 30 giugno ore 12: chiusura primi due blocchi del parcheggio Medaglie d’Oro;

– sabato 29 giugno: chiusura rotonda del Grand Hotel Rimini, dalle ore 10 alle ore 18;

– sabato 29 giugno: chiusura viale Beccadelli, dalle ore 10 alle ore 18.

Le aree non disponibili, in quanto riservate alle squadre e all’organizzazione, sono le seguenti: piazzale Fellini, piazzale delle Medaglie d’Oro, viale Minguzzi, via Ginger e Fred, via Block Notes di un regista.

Negli ultimi 2 km del percorso, affinché venga consentito il transito ai pedoni in quanto zona abitata e turistica, vengono istituiti tre varchi nella transennatura, presidiati dal personale dell’organizzazione e che restano chiusi 15 minuti prima del passaggio della carovana e 15 prima del transito dei corridori (nel mentre riaprono temporaneamente).

I suddetti varchi si trovano in viale Firenze, esattamente 1,3 km prima dell’arrivo, in piazzale Gondar e nel lungomare Di Vittorio in prossimità di via La voce della Luna.

Per consentire, inoltre, l’attraversamento della superstrada di San Marino, che consiste in una parte del percorso di gara, sono previsti due punti di attraversamento presidiati dalla polizia nei pressi dell’intersezione SS 72/via Amola/via Montevecchio e dell’intersezione SS 72/via La Pastora/SP 49.

Direzione Nord, per chi percorre la SS 16 proveniendo da Riccione

Viene istituita sulla via Flaminia, alla rotatoria dei vigili del Fuoco, una deviazione su via Varisco dal quale si può raggiungere via Coriano, attraverso il percorso via Macanno-via Acquabona. Percorrendola in direzione Rimini si raggiunge via Rodriguez, dove attraverso il sottopasso si può bypassare il percorso di gara ed è possibile dirigersi in direzione Nord una volta rientrati sulla SS 16.

Per l’occasione vengono mantenuti aperti gli accessi, con la possibilità di utilizzare i percorsi interni per raggiungere via Coriano.

Direzione Sud, per chi proviene da SS9/SS16

Alla rotatoria con via della Fiera/via della Grotta Rossa, ci si può dirigere verso via della Fiera dal quale si può di conseguenza raggiungere il sottopassaggio di via Rodriguez e bypassare il percorso di gara. Si può riprendere, così, il seguente percorso: via Coriano – via Acquabona/via Macanno – via Varisco – Rotatoria VVF – SS16.

Direzione Nord, per chi percorre viale Regina Margherita con direzione Marina Centro

Il traffico dei veicoli è deviato su viale Portofino e viale Siracusa per permettere loro di raggiungere, in questo modo, la SS 16 tramite via Rosmini.

Direzione Sud, per chi proviene da Marina Centro

I veicoli possono svoltare in questo caso su viale Tripoli in direzione monte, via Alessandro Manzoni, viale Firenze e viale Chiabrera fino alla rotatoria “Rita Levi Montalcini”. Da qui, vengono indirizzati su viale Settembrini in direzione di via G. M. Giuliani e via Fada. I mezzi di maggiori dimensioni devono in ogni caso utilizzare quest’ultimo percorso.

Direzione San Marino, per chi proviene da Nord

La superstrada di San Marino è percorribile nella sola direzione mare-monte. Un ulteriore percorso alternativo consigliato, tuttavia, è quello per via Covignano e via Santa Cristina.

Direzione San Marino, per chi proviene da Sud

E’ consigliato transitare su via Santa Maria in Cerreto, tenendo presente ad ogni modo che la superstrada di San Marino, da Rimini fino al confine con la Dogana, rientra nel percorso di gara.

Il percorso di gara rimane chiuso a partire dalle 14 di sabato 29 giugno. Considerate le dimensioni dell’evento e l’alto numero di persone attese, la polizia locale raccomanda di organizzarsi in modo da anticipare nella mattinata dello stesso giorno eventuali partenze e spostamenti. E’ alta la probabilità che nel pomeriggio, infatti, possano registrarsi maggiori problemi riguardanti la viabilità.

Per gli spostamenti sud-nord e nord-sud si consiglia altamente, per la giornata di sabato 29 giugno, di non percorrere la tratta autostradale Rimini Nord-Riccione.

Per tutte le informazioni, consultare il canale dedicato sul sito del comune di Rimini.

In vista dell’arrivo del Tour, Rimini si veste interamente di giallo: dalla scritta che campeggia al porto fino alla porta storica di ingresso alla città, c’è spazio per un solo colore.

Non è finita qui, però, poiché sono in programma anche due iniziative legate alla figura di Marco Pantani, il simbolo romagnolo del ciclismo per eccellenza: l’inaugurazione di una statua alta 5 metri, che sarà posizionata in direzione del ponte di Tiberio, e la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Montescudo a lui intitolata.

Rimini è pronta a tingersi di giallo in vista dell'arrivo del Tour de France

Sabato 29 giugno, dalle 12.30 fino al termine della manifestazione, le linee Start Romagna 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20 e 124 subiscono le seguenti modifiche.

Linea 3

– direzione Ospedaletto: da viale C. A. dalla Chiesa percorre rotonda viale C. A. dalla Chiesa/viale della Repubblica - viale C.A. dalla Chiesa - via Flaminia - via Rodriguez - via Coriano - via Tirso - via Montescudo e poi riprende il percorso regolare;

– direzione Rimini: effettua il percorso inverso.

Linea 7

– soppressa dal le 14.30 fino al termine della manifestazione.

Linea 8

– direzione Rimini FS: da via Rodriguez percorre via Flaminia - via Fada - via Lagomaggio - via Pascoli e poi riprende il percorso regolare;

– direzione Gros: effettua il percorso inverso.

Linea 9

– direzione Aeroporto: capolinea provvisorio al Centro Studi in via Fada, non effettua la tratta Ospedale-Aeroporto;

– direzione Santarcangelo\San Vito: non effettua la tratta Aeroporto-Ospedale. Le corse partono da "Centro Studi-pensilina A" in via Fada secondo l'orario previsto in fermata.

Linea 11

– soppressa da inizio servizio fino al termine della manifestazione.

Linea 18

– direzione Ospedale: da via Ugo Bassi percorre via Giuliani, via Fada ed effettua il capolinea provvisorio al Centro Studi in via Fada. Non transita da Ospedale.

– direzione Rimini FS: le corse non transitano da Ospedale, ma partono da "Centro Studi-pensilina A" in via Fada, secondo l'orario previsto in fermata.

Linea 19

– direzione Ospedale: da via Ugo Bassi percorre via Giuliani, via Fada ed effettua il capolinea provvisorio al Centro Studi in via Fada. Non transita da Ospedale;

– direzione Rimini FS: le corse non transitano da Ospedale, ma partono da "Centro Studi-pensilina D" in via Fada, secondo l'orario previsto in fermata.

Linea 20

– direzione Coriano: da viale C. A. dalla Chiesa percorre, rotonda viale C. A. dalla Chiesa/viale della Repubblica - viale C.A. dalla Chiesa - via Flaminia - via Rodriguez - via Coriano e poi riprende il percorso regolare;

– direzione Rimini FS: effettua il percorso inverso.

Linea 124

– da Rimini FS per Morciano: ultima corsa alle 10:47;

– da Morciano per Rimini FS: ultima corsa alle 12:05.

Sono soppresse tutte le corse successive fino al termine della manifestazione.