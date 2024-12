Strade ed eventi sotto la lente . Servizi potenziati durante le feste

Otto equipaggi della polizia locale sulle strade nella notte di San Silvestro. La municipale ha previsto una intensa attività di controllo per la sicurezza stradale nel periodo delle feste, ed anche una presenza constante in città e sui mezzi pubblici con l’utilizzo di unità cinofile per scovare eventuali spacciatori. Gli equipaggi opereranno nelle principali aree dove si svolgono gli eventi, come piazzale Roma, viale Ceccarini, i lungomari e viale Dante. In viale Ceccarini sarà attivato un servizio di pattugliamento a piedi per controllare l’area. Gli agenti vigileranno anche sui mezzi pubblici con particolare attenzione al Metromare. L’unità cinofila effettuerà controlli anche a bordo dei mezzi. Nell’ultimo settimana grazie al fiuto dei cani sono stati sorpresi due giovani, di cui un minorenne, con sostanze stupefacenti. Nelle giornate della vigilia, Natale e Santo Stefano, come anche il 31 dicembre e il primo dell’anno, saranno operativi sul territorio una media di 13 equipaggi al giorno. Una presenza che aumenterà nei momenti di maggiore afflusso di visitatori. Nella notte di San Silvestro l’attenzione sulle strade sarà massima, con particolare attenzione verso chi guida in stato di alterazione da alcol o droghe.