"Sul palco per aiutare Filippo Malatesta e suonare con lui"

Aiutare un amico nel momento del bisogno, utilizzando la musica che unisce per farlo... You’ll never walk alone Filippo Malatesta sarà anche questo. Al ristorante Notevolo di Rimini domenica andrà in scena una serata di esibizioni live, divertimento e il ricordo dei bei tempi andati, quando sul palco dello storico The Barge’ la giovane scena musicale riminese e lo stesso Malatesta muovevano i primi passi. "Oltre alla beneficenza per Filippo Malatesta dopo il rogo doloso del suo locale, vogliamo riportare in auge uno spazio che non c’è più: il bar per come era vissuto negli anni ’90", racconta Lorenzo Semprini, musicista e organizzatore dell’evento. Ad animare la serata benefica di domenica saranno tanti artisti riminesi: tra loro Daniel e Donatello Angelini, Massimo Marches, la band dei Rangzen e tanti altri. Non poteva mancare Filippo Malatesta, che proprio sabato scorso ha potuto riaprire il suo locale di Villa Verucchio dopo l’incendio doloso che avevano devastato la struttura due mesi fa. La raccolta fondi è destinata ad assistere l’artista riminese nel ricominciare la sua attività dopo il tragico incendio. "Quello che ci unisce è sempre stata la musica. Io e molti musicisti che andranno in scena domenica siamo cresciuti insieme a Filippo, e non potevamo rimanere a guardare – continua ancora Semprini – La beneficienza incontrerà il ricordo dei momenti in cui ci trovavamo tutti assieme al The Barge per suonare e divertirci". Il locale sul lungomare di Rimini ha visto crescere ed affermarsi gli artisti del territorio proprio come Malatesta. "Filippo suonava ogni martedì sera e ci faceva sempre registrare il tutto esaurito – ricorda Luca Paci, lo storico gestore del locale tra il ’96 e il 2016 – Tutto è iniziato proprio tra quelle mura e dopo tutti questi anni non potevamo che aiutare un nostro amico proprio attraverso tutti i protagonisti di quelle serate".

f.t.