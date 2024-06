Lo yacht da 50 metri del magnate russo Minovalov a Rimini per il Tour de France

Rimini, 26 giugno 2024 – Ha fatto il suo ingresso nel porto di Rimini il super yacht del magnate russo Kirill Minovalov, banchiere e fondatore dell'istituto privato Avangard Bank. Secondo il sito di Forbes, il suo patrimonio netto stimato in 1,2 miliardi di dollari lo rende il 114esimo uomo più ricco della Federazione russa.

L'imbarcazione lunga 50 metri denominata Avangard II dal valore di 25 milioni di euro batte bandiera delle isole Cayman. Non è ancora chiaro se si tratti di una sosta per il rifornimento, o se stazionerà in città. Sabato è previsto a Rimini l'arrivo della prima tappa del Tour de France.