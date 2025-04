Tampona auto e vola sull’asfalto. Centauro 21enne ferito sulla Statale

Ha rischiato grosso, grossissimo, il 21enne riminese che ieri intorno alle 13.30 stava viaggiando sulla Statale a bordo della proprio moto Yamaha quando per cause ancora in via di accertamento, il giovane centauro si è scontrato con un’automobile all’altezza del centro commerciale Le Befane. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incidente: se una distrazione che ha indotto la frenata tardiva o una errata valutazione delle distanze piuttosto che l’alta velocità.

Quel che è certo è che è stato rischiato il peggio quando appunto il giovane con la moto non è riuscito ad evitare lo schianto con l’Audi che si trovava incolonnata davanti a lui. Lo schianto stando ai testimoni è stato forte, tanto che la ruota anteriore del motociclo è stata del tutto asportata dalla sede e il centauro 21enne è stato sbalzato in avanti per alcuni metri prima di atterrare rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 oltre al personale della polizia Stradale per i rilievi del caso. Il giovane una volta stabilizzato sul posto è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Fortunatamente, nel corso della giornata le sue condizioni sono apparse in miglioramento, al punto che si trova ancora ricoverato per le ferite riportate ma con codice di media gravità e comunque non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente invece per la Stradale è stato necessario chiudere la corsia sul tratto di Statale che costeggia il centro Le Befane. La chiusura è durata all’incirca un paio d’ore: dalle 13.30 alle 15.30 quando l’arteria stradale è stata riaperta al traffico. L’intervento, anche per ripulire la carreggiata dai detriti dispersi nell’impatto, ha provocato a cascata diversi disagi al traffico di chi si trovava a dover percorrere quel tratto di Statale per il lunedì di Pasquetta.