"Tanti soggiornano per più notti"

"Il Capodanno in Riviera? Questa volta non sarà una vacanza mordi e fuggi". Rispetto al passato "il periodo di permanenza si allunga: se per la serata del 31 forse si registrerà un leggero calo, abbiamo più prenotazioni nei giorni precedenti e seguenti fino ad arrivare alla Befana – dice Antonio Carasso, albergatore e presidente di Promozione Alberghiera – Gli italiani stanno rispondendo bene e gli hotel di Rimini continuano a ricevere prenotazioni, non solo per San Silvestro: qualche visitatore si tratterrà più a lungo. Merito del programma di concerti ed eventi messo in piedi e di un’ottima campagna di promozione. Rispetto al passato, ci manca forse il target dei giovanissimi".