Targhe false, due nei guai

Circolavano sulla Superstrada con targhe italiane false. Se ne sono accorti immediatamente i militari della sezione operativa della Guardia di Rocca quando hanno fermato per un controllo i veicoli che viaggiavano in direzione Dogana. Le targhe applicate sui due veicoli erano false perché riproducevano una reale targa di prova italiana. Durante la verifica dei documenti delle due targhe di prova originali, che erano al seguito e detenute all’interno delle due autovetture, una delle due è persino risultata priva di assicurazione obbligatoria. E’ scattato, così, il fermo per una delle vetture e i conducenti, un 32enne e un 30enne, sono stati accompagnati nella sezione operativa e interrogati dagli agenti. Entrambi sono stati denunciati e segnalati all’autorità giudiziaria per contraffazione di impronte pubbliche e guida senza assicurazione.