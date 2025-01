Teatro più moderno e sostenibile: "E mettiamo a nuovo la piazza"

Un teatro più moderno e sostenibile e una piazza della Repubblica che sarà rinnovata a partire dal 2026, considerando che proprio in quell’area sorgerà la nuova scuola primaria da oltre 7 milioni di euro. L’amministrazione comunale di Cattolica è al lavoro: da Palazzo Mancini giunge la notizia che è stato appena dato il via libera ai lavori per l’efficientamento energetico del teatro della Regina. "Continuiamo a investire nei contenitori culturali della nostra città – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore alla Cultura Federico Vaccarini – Il nostro obiettivo è che il teatro diventi una vera eccellenza. Avremo così un teatro più moderno, meglio riscaldato e climatizzato, più accogliente e tutto ciò nel rispetto dei fondamentali principi di sostenibilità ambientale ed economica. Il rifacimento degli impianti ci permetterà poi di risparmiare sensibilmente sui consumi energetici". I lavori non interferiranno con la programmazione della stagione teatrale già avviata e con tutti gli altri eventi. Il costo complessivo del piano di riqualificazione è di oltre 850mila euro, di cui 400mila euro di fondi europei, 216.258 euro provenienti dalle casse comunali e 227mila euro da fondi Gse (Gestore servizi energetici). Nuovi arredi e pavimentazione, poi, in piazza della Repubblica: "Con i lavori al teatro della Regina aggiungiamo un fondamentale tassello al nostro piano di riqualificazione di quell’area – proseguono prima cittadina e assessore – considerando che lì c’è il cantiere della nuova scuola. Per piazza della Repubblica abbiamo messo a disposizione 700mila euro destinati alla riqualificazione nel 2026".

Luca Pizzagalli