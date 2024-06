Tenta la rapina con pistola ma viene messo in fuga

Aveva appena finito il suo turno e stava rincasando pedalando in bicicletta sul lungomare di Viserba. Una donna di 57 anni, che lavora come cameriera stagionale in un hotel, è stata ‘abbordata’ da un uomo che l’avrebbe minacciata per costringerla a consegnare tutto il denaro che aveva con sé. Secondo quanto riferito dalla vittima, lo sconosciuto le avrebbe anche mostrato una pistola (probabilmente una scacciacani). Il colpo tuttavia non è riuscito, in quanto la donna, senza lasciarsi intimorire dall’arma e della parole che le erano state rivolte, si è rifiutata di tirare fuori il portafoglio e di consegnarlo al malvivente. Quest’ultimo è stato quindi costretto ad allontanarsi con un pugno di mosche. Indagano ora i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Rimini che sono intervenuti sul posto con una loro pattuglia. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte dell’altro ieri. La donna era appena uscita dall’albergo in cui lavora e stava andando a riposarsi. All’improvviso, all’altezza di via Porto Palos, è stata affiancata da un individuo di carnagione scura, straniero, probabilmente di origine nordafricana, almeno stando alla descrizione fornita dalla 57enne. L’uomo ha prima farfugliato alcune frasi a voce bassa ordinando alla ciclista di consegnarli immediatamente tutto quello che aveva. Per rendere ancora più convincente il suo ordine, avrebbe estratto una pistola lasciandola intravedere alla cameriera. Quest’ultima tuttavia non si è minimamente scomposta. Si è allontanata dallo sconosciuto e ha cominciato ad urlare per richiamare l’attenzione di alcuni passanti che si trovavano nelle immediate vicinanze. Un comportamento che ha convinto il malvivente a rinunciare al suo proposito e scappare facendo perdere le proprie tracce. In seguito, in via Porto Palos, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. La donna stava bene, anche se era ancora sotto choc per via della brutta disavventura. Ai militari dell’Arma ha fornito una descrizione sommaria del balordo che l’ha avvicinata, agendo a volte scoperto. I carabinieri si sono messi immediatamente all’opera per cercare di rintracciarlo, perlustrando i dintorni ma senza successo. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto ed individuare il malvivente.