"Terzo casello A14 e maggiori aiuti ai negozi"

Dalle concessioni demaniali alla lotta all’abusivismo, dal sostego alle piccole imprese del commercio a nuove misure per agevolazioni e credito. E poi le infrastrutture: il rilancio dell’aeroporto, il nuovo casello autostradale alla Fiera di Rimini, il potenziamento dell’Alta velocità. Sono alcuni dei temi trattati dalla delegazione di rappresentanti delle varie categorie di Confcommercio con alcuni candidati alle regionali. Primo incontro con Davide Frisoni e Monia Guidi di Forza Italia (foto), poi con Emma Petitti del Pd. "In entrambi gli incontri abbiamo affrontato temi cardine per lo sviluppo del territorio e delle nostre imprese – dice Gianni Indino, presidente di Confcommercio – Abbiamo apprezzato la disponibilità dei candidati a porsi all’ascolto delle istanze del mondo produttivo in una visione regionale". Oltre ai temi già citati e discussi durante gli incontri, passaggio d’obbligo sulla questione delle concessioni demaniali. "Una questione che è sempre più urgente e che sta mettendo a repentaglio il nostro modello di turismo balneare". Intanto Nicola Marcello, uno dei 4 candidati riminesi di Fratelli d’Italia alle regionali, indica tra le priorità del programma "sicurezza, legalità, ordine pubblico". Marcello, che rivendica "l’idea della cittadella della sicurezza all’ex caserma Giulio Cesare", propone di creare "un corpo di polizia municipale-regionale di almeno 200 unità". Insiste "sull’incremento dei gruppi di controllo del vicinato". E invoca "almeno 5 anni di chiusura per gli hotel complici di attività illegali e criminose". E ancora: "Stop ai centri di accoglienza in strutture ricettive a meno di 200 metri dalla costa". Infine, "va garantito il trasporto gratuito ai militari che viaggiano in divisa o in mimetica".

Mario Gradara