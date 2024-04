"Ti aiuto a parcheggiare". E le porta via la borsetta

Si offre di aiutarla a parcheggiare la macchina, approfittando di un suo momento di distrazione per rubarle la borsetta e darsi poi alle spese pazze con le carte di credito. A finire nella trappola è stata un’automobilista riminese che martedì scorso è stata presa di mira da una malintenzionata in viale Regina Margherita. La ragazza è stata notata mentre, al volante dell’auto, era impegnata a compiere una manovra di parcheggio che per lei si stava rivelando particolarmente ostica. Di fronte alle difficoltà della conducente della vettura, la malvivente ha pensato bene di approfittarne e si è avvicinata rapidamente. La donna si è detta pronta a darle una mano nel posteggiare la macchina. L’automobilista l’ha ringraziata ma ha rifiutato l’offerta.

A quel punto, con una mossa rapidissima, la donna si è infilata come un razzo dentro l’abitacolo dell’auto, lasciando la ragazza completamente spiazzata. Nel giro di pochi secondi, è riuscita a mettere le mani sulla borsetta che si trovava su uno dei sedili, l’ha afferrata ed è uscita in fretta e furia dalla macchina. Si è allontanata a passo spedito, prima di salire a sua volta su un’altra auto – probabilmente con un complice a bordo – che è ripartita a tutta velocità in direzione di Riccione.

La giovane automobilista, ancora sotto choc per la brutta esperienza, per prima cosa ha pensato bene di bloccare e senza perdere altro tempo la carta di credito che era stata trafugata insieme alla borsetta e agli altri oggetti contenuti all’interno. Sullo schermo del suo smartphone sono incominciati ad arrivare una serie di messaggi della banca che segnalavano svariati tentativi di acquisto con la carta di credito.

Alla vittima del borseggio è quindi bastato recarsi, di volta in volta, nelle diverse attività commerciali indicate sul suo cellulare. In una di queste, alla fine, è riuscita a pizzicare la ladra, impegnata nell’ennesimo tentativo di acquisto infruttuoso. Senza mai perderla di vista, ha contattato la Questura che ha inviato sul posto una pattuglia. La donna è stata quindi fermata e identificata dagli agenti della polizia di Stato di Rimini. Nei suoi confronti, al termine degli accertamenti di rito, è scattata una denuncia a piede libero.