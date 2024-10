Tir ribaltato: il carico di patate va a ruba

Resta ricoverato in Medicina d’urgenza al Bufalini di Cesena, il camionista sessantenne abruzzese che lunedì verso le 14,15 si è ribaltato con un enorme bilico sulla Flaminia, intorno alla rotatoria Popilia di San Lorenzo a Riccione. L’uomo, seppure in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. L’altra sera sono durate fin oltre le 20 le operazioni di rimozione del veicolo dei Fratelli Garofalo, deposito di logistica e trasporti, che per più di sei ore hanno impegnato decine di divise e personale di soccorso. Dopo cena, nonostante l’area fosse stata transennata, si è scatenato l’accaparramento delle patate, protrattosi fino a notte inoltrata e ricominciato ieri prima dell’alba. Centinaia di persone, del posto e passanti, si sono riversate nel parchetto accanto alla rotatoria con borsoni, cassette, cartoni, e perfino bidoni usati per la pittura, da riempire con le patate cadute. C’erano anziani, tante donne e intere famiglie con bimbi al seguito e tra loro anche qualche operatore del settore ortofrutticolo. In tanti, riempito cofano e abitacolo del proprio mezzo, sono tornati più volte per fare le provviste. C’è stato anche chi, per portarne via il più possibile, è arrivato con mezzi furgonati, mentre altri continuavano a raccogliere non solo le patate cadute a terra, ma anche quelle rimaste nei grandi contenitori che col ribaltamento del camion erano finiti di traverso nell’area verde. Centinaia di persone accorse per disfare la ‘muraglia’ di cassettoni, anche se alla vista dei mezzi delle forze dell’ordine e della Polizia locale la raccolta s’interrompeva. Il flusso di gente è stato tale che in viale Giulio Cesare anche ieri mattina non si trovava un posto auto. Continuo il via vai, anche di passanti, di persone che tentavano di parcheggiare sulla Flaminia nei pressi della rotatoria, cosa che ha costretto la Polizia locale a intervenire, rimanendo a lungo sul posto.

La pacchia per i cacciatori di patate è finita ieri verso le 14,30, quando all’arrivo di una squadra di operai, l’area è stata ritransennata per consentire il recupero dei contenitori e la poche patate rimaste intorno al ciglio della strada sono state deposte in alcuni cassettoni per poi essere smaltite. Essendo cadute, in fatti, sarebbero comunque state destinate alla discarica. Per consentire queste ultime operazioni il traffico sulla Flaminia, dall’incrocio con viale Romagna alla rotatoria delle vele, in direzione sud-nord, è stato bloccato per un paio d’ore e dirottato lungo i viali limitrofi dalla Polizia locale.

Nives Concolino