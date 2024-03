Titani ripresi dall’Irlanda a sei secondi dalla fine

Ritmi leggermente più bassi nella seconda amichevole in Irlanda del Nord che ha coinvolto la

Nazionale di futsal di San Marino, giocata a meno di 24 ore di distanza dalla prima (persa 3-2 dai titani). La gara si è comunque confermata equilibrata (2-2 il finale), tra due formazioni che stanno preparando i rispettivi impegni nelle qualificazioni ai prossimi Europei. A sbloccare il risultato in una prima frazione senza grandi occasioni da annotare, il solito Millar. I Titani reagiscono prontamente, trovando la via della parità con Maiani. Nella ripresa lo spartito non cambia. Busignani la ribalta. San Marino resiste alle incursioni avversarie fino a quando non ci pensa ancora una volta Millar a sorprendere Protti. Una beffa in piena regolare per i titani, che vedono sfumare il successo

a 6” dalla sirena dopo aver completato una faticosa rimonta.