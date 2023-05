Torna il sole e sboccia ‘Balconi fioriti’ I ristoranti della città fanno il pieno

Balconi fioriti sboccia grazie alla tregua concessa dal maltempo. I timori, per la manifestazione di Santarcangelo dedicata a piante e fiori e gestita dall’associazione ‘Noi della Rocca’, erano tanti alla vigilia. Invece il ritorno del sole ha spinto tanti ieri, fin dal mattino, a fare un giro a Santarcangelo per godersi l’evento. Tanti ristoranti tra ieri e oggi faranno il tutto esaurito, bene anche hotel e b&b della città. Parecchi anche i turisti, come conferma la Pro Loco, che gestisce l’ufficio Iat di accoglienza turistica e le visite guidate al centro storico e alle grotte.

"Tra ieri e oggi abbiamo già oltre 200 prenotati – conferma il presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini – con diversi gruppi, tra cui uno da Spello, per una sorta di ‘gemellaggio’ (anche la cittadina umbra, come noto, organizza una manifestazione floreale). Siamo davvero molto soddisfatti". Balconi fioriti si conferma uno degli eventi che trainano il turismo a Santarcangelo in questo periodo dell’anno. Sperando che il tempo regga anche oggi.