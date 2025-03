Torna in attività lo studio dei delfini in Adriatico

Riprendono ad aprile le attività del progetto "Delfini Metropolitani", lo studio a lungo termine, coordinato da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova, che dal 2001 studia i cetacei lungo le coste della Liguria, all’interno del Santuario Pelagos, e che dallo scorso anno, grazie al supporto fornito dal progetto PROMED, conta una nuova unità di ricerca anche in Romagna, Delfini Metropolitani Adriatico, che coinvolge le strutture Acquario di Cattolica e Oltremare del gruppo Costa Edutainment. I ricercatori riprenderanno le uscite in mare (foto) a bordo di diverse imbarcazioni, dotati di fotocamere con teleobiettivo e GPS, per mappare la presenza dei tursiopi e degli altri cetacei, utilizzando la foto-identificazione per identificare i singoli individui avvistati e tracciare i loro spostamenti. Anche per il 2025, il team adriatico della ricerca potrà contare sul supporto della Marina di Cattolica che metterà a disposizione due imbarcazioni: un gommone di 8 metri di lunghezza con motore fuoribordo e un cabinato Striker 44 Sport Fisherman di 14 metri di lunghezza, oltre allo skipper e al carburante. Sulla costa Adriatica da aprile a ottobre 2024 il team di ricerca ha monitorato un’area compresa entro un raggio di 25 miglia nautiche.

lu.pi.